BPOLI-WEIL: Mutter bewahrt Sohn vor Haftstrafe

Weil am Rhein (ots)

Durch die Bezahlung von über 2000 Euro bewahrt die Mutter eines 32-Jährigen diesen vor der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Der Gesuchte war durch die Bundespolizei festgestellt worden.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 32-Jährigen am Samstagabend (28.02.26) bei der Einreise mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Die Überprüfung des schweizerischen Staatsangehörigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl. Der 32-Jährige war wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Von der ursprünglichen Geldstrafe war noch ein Restbetrag von 2288 Euro zu begleichen. Da der Mann den Betrag selbst nicht aufbringen konnte wurde er vorläufig festgenommen. Seine, durch ihn verständigte Mutter, konnte den Restbetrag vor Ort bezahlen. Ihr Sohn durfte deshalb seine Reise fortsetzen.

