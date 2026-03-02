PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutter bewahrt Sohn vor Haftstrafe

Weil am Rhein (ots)

Durch die Bezahlung von über 2000 Euro bewahrt die Mutter eines 32-Jährigen diesen vor der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Der Gesuchte war durch die Bundespolizei festgestellt worden.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 32-Jährigen am Samstagabend (28.02.26) bei der Einreise mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Die Überprüfung des schweizerischen Staatsangehörigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl. Der 32-Jährige war wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Von der ursprünglichen Geldstrafe war noch ein Restbetrag von 2288 Euro zu begleichen. Da der Mann den Betrag selbst nicht aufbringen konnte wurde er vorläufig festgenommen. Seine, durch ihn verständigte Mutter, konnte den Restbetrag vor Ort bezahlen. Ihr Sohn durfte deshalb seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:18

    BPOLI-WEIL: Entwichener nach Deutschland überstellt

    Weil am Rhein (ots) - Ein aus einer Jugendforensik Entwichener ist in der Schweiz festgenommen worden. Nach seiner Überstellung nach Deutschland, muss er jetzt seine Restfreiheitsstrafe von 780 Tagen verbüßen. Am Donnerstagnachmittag (26.02.2026) überstellten die Schweizer Behörden den 17-Jährigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei. Zuvor war er durch die Gemeinsame operative ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:17

    BPOLI-WEIL: Arbeitskollege begleicht Geldstrafe

    Weil am Rhein (ots) - Da ein mit Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sprang sein Arbeitskollege mit über 1300 Euro ein und konnte so die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern. Am Donnerstagvormittag (26.02.2026) reiste der ukrainische Staatsangehörige über den Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn, zusammen mit einem Arbeitskollegen, nach Deutschland ein. Die durch ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:54

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Gesuchten an Grenzübergang fest

    Neuenburg am Rhein (ots) - Ein wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilten 44-Jährigen Mann stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei fest. Die Haftstrafe konnte abgewandt werden. Am frühen Freitagmorgen (27.02.2026) reiste der französische Staatsangehörige über den Grenzübergang Neuenburg - Autobahn nach Deutschland ein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren