BPOLI-WEIL: Entwichener nach Deutschland überstellt

Ein aus einer Jugendforensik Entwichener ist in der Schweiz festgenommen worden. Nach seiner Überstellung nach Deutschland, muss er jetzt seine Restfreiheitsstrafe von 780 Tagen verbüßen.

Am Donnerstagnachmittag (26.02.2026) überstellten die Schweizer Behörden den 17-Jährigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei. Zuvor war er durch die Gemeinsame operative Dienstgruppe (GoD) auf Schweizer Hoheitsgebiet festgenommen worden, als sich bei der Überprüfung der Person herausstellte, dass er am Tag zuvor bei einem Besuchsgang aus der Jugendforensik entwichen war. Wegen erpresserischem Menschenraub hatte ein deutsches Gericht den türkischen Staatsangehörigen letztes Jahr zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Nach Übergabe an die Bundespolizei erfolgte die Einlieferung in die Jugendforensik. Dort muss er nun seine Restfreiheitsstrafe verbüßen.

