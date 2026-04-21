Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebstähle in Serie ++ Buchholz - Einbruch in Bäckerei ++ Rosengarten/A1 - Unfall verursacht und geflüchtet

Landkreis Harburg (ots)

Taschendiebstähle in Serie

Gestern, 20.4.2026, wurden der Polizei insgesamt sechs Taschendiebstähle gemeldet. Die Geschädigten waren allesamt in verschiedenen Discountern unterwegs und wurden während des Einkaufens bestohlen.

Um 10:00 Uhr traf es eine 78-jährige Frau, die im Aldi-Markt an der Harburger Straße in Hanstedt einkaufte. Ihre Handtasche hatte sie währenddessen im Einkaufswagen abgelegt. Daraus entwendeten die Täter unbemerkt die Geldbörse mit Bargeld und Papieren.

Gegen 10:10 Uhr traf es eine 66-jährige Frau, die in Jesteburg in der Straße Am Allerbeek einkaufte. Ihr entwendeten die Täter eine Geldbörse aus der Manteltasche.

Gegen 10:50 Uhr kam es im Aldi-Markt an der Soltauer Straße in Buchholz zu einem Taschendiebstahl. Hier traf es eine 86-jährige Frau. Ihr wurde die Geldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche gestohlen. Ein Zeuge beobachtete zwei Frauen bei der Tat, sie konnten jedoch mit der Beute flüchten.

Um 11:10 Uhr setzte sich die Serie im Aldi-Markt an der Bremer Straße in Rosengarten/Nenndorf fort. Dort entwendeten die Täter einem 72-Jährigen die Geldbörse aus seiner Jackentasche.

Um 12:00 Uhr wurde eine 64-jährige Frau im Aldi-Markt an der Eichenallee in Maschen bestohlen. Hier gelang es den Tätern, ihr die Geldbörse aus dem Rucksack zu entwenden.

In der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr gelangten die Täter noch an die Geldbörse einer 67-jährige Frau, die im Aldi-Markt an der Harburger Straße in Stelle einkaufte. Bei ihr konnten die Täter die Geldbörse unbemerkt aus dem am Rücken getragenen Rucksack stehlen.

Die Polizei geht davon aus, dass überregional tätige und organisierte Banden hinter den Taten stecken und zielgerichtet in Märkten mit geringerem Entdeckungsrisiko zuschlagen.

Die bei der Tat in Buchholz beobachten Frauen waren circa 25 Jahre alt und circa 160 cm groß. Sie trugen zum Teil langes, schwarzes Haar und waren mit beigefarbener Jacke und dunklem, langen Mantel bekleidet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie auch an den anderen Tatorten aktiv waren.

Hinweise nimmt zu allen Fällen der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz - Einbruch in Bäckerei

Die Bäckerei-Filiale im Gebäude des Famila-Marktes am Nordring ist am Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Samstag, 18.4.2026, 19:30 Uhr und Montag, 5:20 Uhr, haben die Täter ein großes Glaselement des Verkaufsraums ausgebaut und hierdurch die Filiale betreten. Anschließend machten sie sich an einem Wertgelass zu schaffen und entwendeten dieses komplett.

Allein das Ausbauen und Beiseiteschaffen der Scheibe dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Rosengarten/A1 - Unfall verursacht und geflüchtet

Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 20.4.2026, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Beteiligte leicht verletzt wurden.

Gegen 20:55 Uhr fuhr der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens an der Anschlussstelle Dibbersen auf die Autobahn auf. Der Wagen wechselte vom Beschleunigungsstreifen unmittelbar über den Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen. Ein 24-jähriger Mann, der mit seinem Audi auf dieser Spur in Richtung Hamburg unterwegs war, wich dem Wagen aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verlor die Kontrolle und prallte mit dem Fiat Scudo eines 25-Jährigen zusammen, der gerade auf den Hauptfahrstreifen aufgefahren war. Während der Audi mit der Außenschutzplanke kollidierte und abseits der Fahrbahn zum Stehen kam, schleuderte der Fiat nach dem Zusammenstoß gegen die Mittelschutzplanke und überschlug sich. Der Wagen blieb mittig auf der Fahrbahn auf der Fahrerseite liegen.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer des Fiat auf seinem Fahrzeug. Die beiden Beteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Unfallverursacher, mit dessen Fahrzeug es keinen Zusammenstoß gab, setzte seine Fahrt in Richtung Hamburg fort. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 620200 bei der Autobahnpolizei in Maschen zu melden.

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