PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - verletzter Radfahrer

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (03.02.26) gegen 08 Uhr kam es in der Ludwigshafener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Autofahrer. Ein 56-jähriger Radfahrer übersah im Einmündungsbereich zur Albert-Schweitzer-Straße den von rechts kommenden bevorrechtigten 37-jährigen Autofahrer. Der 56-jährige stieß schließlich frontal mit dem Auto zusammen und stürzte zu Boden. Durch den Sturz erlitt dieser leichte Verletzungen am Kopf und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Einen Helm trug der 56-jährige Radfahrer nicht. Viele schwere Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 02:11

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall durch Falschfahrer (38/03022026)

    Frankenthal (ots) - Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der B9 zwischen Ludwigshafen und Worms gemeldet. Kurz darauf kam es auf Höhe der BASF-Kläranlage zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Bei einem der beteiligten Fahrzeuge handelte es sich um den zuvor gemeldeten Falschfahrer. Der 78-jährige Fahrer war ab der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:21

    POL-PDLU: Verletzte Frau nach Sturz in Linienbus Linienbus - Zeugen/Geschädigte gesucht

    Speyer (ots) - Wie jetzt erst bekannt wurde, ereignete sich bereits am Dienstag, den 27.01.2026, kurz nach 13:00 Uhr ein Unfall, bei dem eine 71-Jährige in einem Bus der Linie 566 zu Fall kam, als der Busfahrer in der Oberen Langgasse bremste. Durch das Abbremsen seien Schüler-/innen auf die Seniorin gefallen, wodurch sich diese Verletzungen zuzog. Der hinzugerufene ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:11

    POL-PDLU: Unbekannte verursachen Brand - Hinweise gesucht

    Mutterstadt (ots) - Am Montagabend (02.02.26) verursachten bislang mehrere unbekannte Jugendliche ein Feuer, welches auf die Fassade des Palatinums in Mutterstadt übergriff. Durch das Feuer wurde ein Teil der Fassade erheblich beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Das Feuer konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach Zeugenaussagen hält sich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren