POL-PDLU: Verkehrsunfall - verletzter Radfahrer

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (03.02.26) gegen 08 Uhr kam es in der Ludwigshafener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Autofahrer. Ein 56-jähriger Radfahrer übersah im Einmündungsbereich zur Albert-Schweitzer-Straße den von rechts kommenden bevorrechtigten 37-jährigen Autofahrer. Der 56-jährige stieß schließlich frontal mit dem Auto zusammen und stürzte zu Boden. Durch den Sturz erlitt dieser leichte Verletzungen am Kopf und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Einen Helm trug der 56-jährige Radfahrer nicht. Viele schwere Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

