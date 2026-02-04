PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall durch Falschfahrer (38/03022026)

Frankenthal (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der B9 zwischen Ludwigshafen und Worms gemeldet. Kurz darauf kam es auf Höhe der BASF-Kläranlage zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Bei einem der beteiligten Fahrzeuge handelte es sich um den zuvor gemeldeten Falschfahrer. Der 78-jährige Fahrer war ab der Anschlussstelle Rheinufer 1 mehrere hundert Meter entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Ein Fahrzeug konnte noch ausweichen, ein weiteres kollidierte mit dem Falschfahrer. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 35.000 EUR. Die B9 musste in Fahrtrichtung Worms für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 21 Uhr voll gesperrt werden. Der Führerschein des 78-Jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder wurde durch den Falschfahrer gefährdet? Melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel. 06232 3130 oder per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-3130
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen

