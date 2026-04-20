Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe auf Raststätte ++ Salzhausen - Kraftstoff abgezapft ++ Buchholz - Volltrunken Auto gefahren

Seevetal/A7 (ots)

Diebe auf Raststätte

Auf der Raststätte Seevetal-Ost haben sich Diebe in der Nacht zu heute, 20.4.2026, an mehreren Sattelzügen zu schaffen gemacht. Bei drei Sattelaufliegern schnitten sie die Planen auf, um an die Ladung zu gelangen. In zwei Fällen blieb es beim Versuch, bei einem Sattelauflieger nahmen die Täter zwei Kartons von der Ladefläche, ließen diese aber auf dem Parkplatz zurück. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 EUR.

Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 620-200 bei der Autobahnpolizei in Maschen zu melden.

Salzhausen - Kraftstoff abgezapft

In der Zeit zwischen letztem Freitag und heute, 20.4.2026, haben Diebe in der Straße Kreienbarg den Tank eines abgestellten LKW aufgebrochen. Anschließend zapften sie rund 100 Liter Dieselkraftstoff aus dem Fahrzeug ab. Wie sie ihre Beute abtransportierten, ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

Buchholz - Volltrunken Auto gefahren

Am Sonntag, 19.4.2026, gegen 15:15 Uhr, riefen Verkehrsteilnehmer den Notruf an, weil eine Frau mit ihrem Auto auf der A261, in starken Schlangenlinien fahrend, beobachtet wurde. Die Zeugen hatten auch schon einen Unfallschaden an dem Fahrzeug bemerkt.

Im Rahmen der Fahndung trafen Beamte auf dem Pendlerparkplatz in Dibbersen auf das Fahrzeug. Darin fanden sie die mutmaßliche Fahrerin auf der Rückbank schlafend vor. Nachdem sie die 32-Jährige geweckt hatten, gab diese zu, zuvor gefahren zu sein und dabei auch einen Unfall verursacht zu haben.

Die Beamten stellten fest, dass die Frau alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte sie einen Wert von über 3,5 Promille. Die Frau wurde daraufhin mitgenommen. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ein Bekannter wurde von der Frau kontaktiert, um den Schlüssel des Wagens auf dem Parkplatz zu übernehmen. Als der 32-jährige bei den Beamten eintraf, stellten sie auch bei ihm eine Alkoholbeeinflussung fest. Der Mann kam bei einem Test auf über 1,7 Promille Atemalkoholkonzentration. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen.

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