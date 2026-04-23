Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorradfahrer schwer verletzt ++ Seevetal/A1 - Unfälle in Serie ++ Seevetal/Meckelfeld - Metalldiebe aufgeschreckt

Hollenstedt (ots)

Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der L 141 kam es gestern, 22.4.2026, zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 11:00 Uhr wollte ein 89-jähriger Mann mit seinem Auto nach links in die Straße Koppelweg abbiegen. Er fuhr an, obwohl ihm ein 33-jähriger Mann auf einem Motorrad entgegenkam. Der Motorradfahrer kollidierte mit der Front des Fahrzeugs und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer des PKW blieb äußerlich unverletzt. Nach erster notärztlicher Versorgung vor Ort wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Seevetal/A1 - Unfälle in Serie

Im Bereich des Autobahndreiecks Horst kam es gestern, 22.4.2025, zu eine einer Serie von Unfällen auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg.

Gegen 5:25 Uhr kam ein 60-jähriger Mann mit seinem Auto im Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit fünf Baustellenbaken. Der Fuß einer Bake wurde durch die Kollision auf die Fahrbahn geschleudert. In der Folge fuhren acht weitere Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen über den Bakenfuß, so dass sie beschädigt wurden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 13.000 EUR geschätzt.

Seevetal/Meckelfeld - Metalldiebe aufgeschreckt

In der Straße Am Anger hat ein Mann am Mittwoch, 22.4.2026, gegen 22:00 Uhr versucht, ein Kupferfallrohr von einem Mehrfamilienhaus abzubauen. Eine Anwohnerin wurde auf die Geräusche aufmerksam und sprach die Person an. Daraufhin lief der Mann unverrichteter Dinge davon. Das Fallrohr blieb an Ort und Stelle.

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