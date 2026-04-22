Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfall unter Alkoholeinfluss, Polizei sucht zweiten Beteiligten ++ Winsen - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Neu Wulmstorf/Mienenbüttel (ots)

Unfall unter Alkoholeinfluss, Polizei sucht zweiten Beteiligten

Auf der B 3 (Soltauer Straße), kam es gestern, 21.4.2026, vermutlich zu einem Verkehrsunfall. Gegen 23:15 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Pkw, der von Mienenbüttel in Richtung Rade in starken Schlangenlinien unterwegs war. Nach Angaben des Zeugen machte ein entgegenkommender LKW in Mienenbüttel eine Ausweichbewegung, anschließend sah der Zeuge Fahrzeugteile durch die Luft fliegen. Vermutlich war es zu einem seitlichen Zusammenstoß gekommen. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Nach Eingang des Notrufs trafen Beamte den mutmaßlichen Unfallverursacher wenig später auf einem Parkplatz in der Nähe an. Sie machten einen Atemalkoholtest mit dem 41-Jährigen. Dieser zeigte einen Wert von über 2,7 Promille. Zudem war der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am Fahrzeug waren entsprechende Beschädigungen zu erkennen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden LKW, der in Höhe Mienenbüttel mit dem Wagen des 41-Jährigen zusammengestoßen war. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Winsen - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Auf der Kreuzung Schanzenring/Tönnhäuser Weg kam es gestern, 21.4.2026, gegen 10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 74-jähriger Mann fuhr mit seinem Skoda in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die Ampel nach Zeugenangaben Rotlicht zeigte. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem BMW eines 69-jährigen Mannes, der gerade die Kreuzung überquerte.

Die beiden Fahrer sowie die 68-jährige Beifahrerin des BMW wurden leicht, die 73-jährige Beifahrerin im Skoda schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

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