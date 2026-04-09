Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kupferdiebstahl in Bergen

Bergen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 07.04.2026, 19:00 Uhr und Mittwoch, 08.04.2026, 13 Uhr von einem Wohnhaus in der Straße "Runde Straße" in Bergen Kupferrohre entwendet. Auf dem Grundstück finden gerade Umbaumaßnahmen statt. Hierbei wurden die Rohre an der Vorder- und Rückseite des Hauses entfernt und auf bislang unbekannte Weise abtransportiert. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

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