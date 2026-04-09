Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Frau bei Unfall in Winsen (Aller) leicht verletzt

Winsen (Aller) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Winsen (Aller) ist gestern eine Person leicht verletzt worden. Ein 80 Jahre alter Mann befuhr gegen 14:40 Uhr mit seinem Renault den Kreuzungsbereich Poststraße / Alte Celler Heerstraße. Hier missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt einer 73-jährigen Nissanfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem Unfall ist ein Gesamtschaden von zirka 20.000 Euro entstanden.

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