Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche kontrolliert

Kaiserslautern (ots)

Die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen stand einmal mehr im Fokus einer Kontrolle, die Mitarbeiter des Haus des Jugendrechts am Freitagmittag in der Innenstadt durchführten. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr kontrollierten die Beamten rund zehn Minderjährige.

Bei zwei von ihnen wurden elektronische Einwegzigaretten gefunden, die in Deutschland nicht zulässig sind; zwei weitere hatten Zigaretten bei sich, was in ihrem Alter ebenfalls nicht erlaubt ist. Darüber hinaus entdeckten die Einsatzkräfte bei einem der Kontrollierten etwas Haschisch. Sowohl das Rauschgift als auch die Zigaretten-Päckchen und die sogenannten Vapes wurden sichergestellt und die jeweiligen Sorgeberechtigten über die "Funde" informiert. |cri

