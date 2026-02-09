Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Tresore mit

Kaiserslautern (ots)

Am helllichten Nachmittag sind Einbrecher auf dem Betzenberg in ein Wohnhaus eingestiegen und haben Beute gemacht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen drangen die Unbekannten am vergangenen Donnerstag (5. Februar) gewaltsam in das Haus im St.-Quentin-Ring ein und durchwühlten die gesamte Wohnung. Darüber hinaus richteten die Täter Sachschaden an, indem sie eine Tür eintraten.

Gestohlen wurden zwei Tresore, in denen sich Dokumente und Bargeld befanden. Ob noch mehr fehlt, wird derzeit geprüft. Der Schaden liegt vermutlich im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Donnerstagnachmittag - insbesondere in der Zeit zwischen 15.45 und 16.15 Uhr - verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell