Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl auf einer Baustelle

Celle (ots)

In der Zeit von Dienstag, 07.04.2026, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 08.04.2026, 07:10 Uhr ist es in Celle zu einem Diebstahl von Arbeitsmaterial auf einer Baustelle gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in dem genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu einen Baustellencontainer im Wilhelm-Heinichen-Ring. Hier entwendeten sie diverses Arbeitsmaterial und Maschinen. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden liegt bei zirka 5.200 Euro.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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