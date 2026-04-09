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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Einfamilienhauses

Marwede (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Marwede zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in dem Einfamilienhaus in der Straße "Scharnhorster Weg" im Escheder Ortsteil Marwede heute Morgen gegen 00:20 Uhr aus. Die 84 Jahre alte Bewohnerin und ihr drei Jahre älterer Ehemann bemerkten zunächst den Rauch und verließen das Haus. Ein Anwohner war ebenfalls auf den Brand aufmerksam geworden und alarmierte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit mehr als 70 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar, der Schaden liegt bei zirka 350.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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