Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Celle (ots)

Am Donnerstag, 02.04.2026 ist es in der Celler Innenstadt zu einer Körperverletzung gekommen. Eine 31 Jahre alte Frau hielt sich gegen 13:20 Uhr in der Straße "Am Heiligen Kreuz" vor einem dortigen Bekleidungsgeschäft auf. Hier stieß sie versehentlich mit einer älteren Dame zusammen und entschuldigte sich bei dieser. Die zirka 50 - 65 Jahre alte Frau hingegen beschimpfte und beleidigte die jüngere Frau und trat ihr gegen das Schienbein. Anschließend entfernte sie sich nach einem kurzen Wortwechsel in Richtung des Bekleidungsgeschäftes. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt.

Die ältere Frau kann folgendermaßen beschrieben werden: Zirka 50-65 Jahre alt Schwarze Jacke Rotes Oberteil Sie war in Begleitung eines zirka 18-jährigen Mannes und einer zirka 20-24 Jahre alten Frau.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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