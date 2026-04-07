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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeug fordert 5 Verletzte

POL-CE: Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeug fordert 5 Verletzte
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Lachendorf (ots)

Am heutigen Dienstag gegen 16:30 Uhr ist es auf der L282 zwischen der blauen Brücke und dem Kreisel Heideeck zu einem Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Pkw gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sind vier Fahrzeuge verkehrsbedingt zum Stehen gekommen, was durch die herannahende 21-jährige Porsche-Fahrerin übersehen worden ist. Vermutlich auch durch tief stehende Sonne konnte die 21-jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob durch den Aufprall die Fahrzeuge aufeinander. Durch den Unfall sind eine 20-Jährige, eine 24-Jährige und ein 63-Jähriger leicht verletzt worden. Sie sind nach einer ambulanten Behandlung vor Ort entlassen worden. Die 21-jährige Porsche-Fahrerin und ihre 24-jährige Beifahrerin sind ebenfalls leicht verletzt mit einem Schock vor Ort behandelt worden.

Insgesamt ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 80.000EUR entstanden. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ist die "Sprache" für ca. 1 Stunde gesperrt worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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