Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Bei einem Unfall in Celle ist gestern ein Radfahrer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 44-Jährige gegen 17:00 Uhr mit ihrem Mitsubishi die Neuenhäuser Straße in Richtung Norden. Ein 72-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad in der gleichen Richtung auf der Fahrbahn und wollte, vermutlich ohne ein entsprechendes Handzeichen zu geben, nach links auf den entgegengesetzten Radweg abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW, der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Auch die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei zirka 300 Euro.

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