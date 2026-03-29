Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Brand eines Wohnmobils und Pkw

Unna (ots)

Am frühen Morgen des 29.03.2026, gegen 06:00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Unna der Brand eines Wohnmobils und eines Pkw in der Friedrich-List-Straße in Unna gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei vor Ort konnten beide Fahrzeuge in Vollbrand festgestellt werden. Durch die Feuerwehr Unna konnten die Fahrzeuge gelöscht werden; allerdings wurden durch die Hitzeentwicklung weitere Fahrzeuge, ein Zaun, eine Hütte und ein Fenster eines angrenzenden Wohngebäudes leicht beschädigt. Zudem musste die Fahrbahn von auslaufendem Diesel durch eine Fachfirma gereinigt werden. Personenschaden ist nicht entstanden. Die beiden ausgebrannten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, oder sachdienliche Auskünfte geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02303-921-3120 oder per Email unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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