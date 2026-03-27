Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bergkamen (ots)

Am Donnerstag (26.03.2026) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Werner Straße in Bergkamen ein.

Zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr durchwühlten die Täter das Haus.

Wer Zeugenhinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de.

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