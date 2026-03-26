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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Folgemeldung: Unna - Nach Unfall auf der Morgenstraße in Unna sucht die Polizei einen Busfahrer

Unna (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Freitag, 20.03.2026, auf der Morgenstraße in Unna, sucht die Polizei den Busfahrer, der sich während des Unfalls HINTER dem beteiligten Lkw befand.

Dieser wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Unna zu melden.

Bei dem Unfall war eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin aus Unna schwer verletzt worden.

https://unna.polizei.nrw/presse/unna-unfall-zwischen-lkw-und-fahrrad-eine-schwer-verletzte-person

Wer Hinweise auf den gesuchten Busfahrer geben kann oder sich der Betroffene selbst melden mag: 02303 921 3120 oder 02303 9210. Eine Kontaktaufnahme geht auch über Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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