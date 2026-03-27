PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei- und Feuerwehreinsatz nach gefährlicher Körperverletzung

Schwerte (ots)

Am Donnerstagabend (26.03.2026) kam es gegen 19:15 Uhr in Höhe eines Supermarktes an der Letmather Straße in Schwerte-Ergste zu Streitigkeiten.

Im Rahmen des Streites zog ein 15-jähriger Syrer, wohnhaft in Schwerte, ein Messer und stach mehrmals in die Richtung eines 17-Jährigen Syrers, ebenfalls wohnhaft in Schwerte. Der 17-Jährige kam mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. Nach einer Vernehmung wurde dieser wieder entlassen.

Das Messer wurde sichergestellt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 12:29

    POL-UN: Kamen - Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall

    Kamen (ots) - Am Mittwoch (25.03.2026) bog gegen 09:05 Uhr eine 57-jährige Wuppertalerin auf ihrem Motorrad, zusammen mit ihrer 19-jährigen Sozia, von der Westfälischen Straße nach links auf die Straße "Werver Mark" in Kamen ab. Dabei übersah sie einen kreuzenden 23-Jährigen Pkw-Fahrer aus Leopoldshöhe, welcher die Straße "Werver Mark" in Richtung Unna befuhr. ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 11:37

    POL-UN: Unna - Pedelec-Fahrer stürzt bei Alleinunfall und verletzt sich lebensgefährlich

    Unna (ots) - Am Mittwoch (25.03.2026), gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer aus Unna die Ulmenstraße in Unna. Hier kam er aufgrund eines internistischen Notfalls zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 81-Jährige lebensgefährlich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Presse- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren