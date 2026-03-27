POL-UN: Schwerte - Polizei- und Feuerwehreinsatz nach gefährlicher Körperverletzung
Schwerte (ots)
Am Donnerstagabend (26.03.2026) kam es gegen 19:15 Uhr in Höhe eines Supermarktes an der Letmather Straße in Schwerte-Ergste zu Streitigkeiten.
Im Rahmen des Streites zog ein 15-jähriger Syrer, wohnhaft in Schwerte, ein Messer und stach mehrmals in die Richtung eines 17-Jährigen Syrers, ebenfalls wohnhaft in Schwerte. Der 17-Jährige kam mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. Nach einer Vernehmung wurde dieser wieder entlassen.
Das Messer wurde sichergestellt.
Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.
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