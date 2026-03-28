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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Einfamilienhaus durchsucht

Unna (ots)

Bislang Unbekannte drangen am 27.03.2026 (Fr.), in der Zeit zwischen 16.30 und 17.30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Morgenstraße in Unna ein. Es wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob jedoch etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 02303-921-0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
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Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.03.2026 – 11:38

    POL-UN: Kamen - Einbruch in Büroräume

    Kamen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag (25.03.2026), 14:30 Uhr und Donnerstagnachmittag (26.03.2026), 16:55 Uhr gewaltsam Zugang zu Büroräumen an der Straße "Markt" in Kamen-Mitte. Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht fest. Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: ...

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  • 27.03.2026 – 11:26

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    Bergkamen (ots) - Am Donnerstag (26.03.2026) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Werner Straße in Bergkamen ein. Zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr durchwühlten die Täter das Haus. Wer Zeugenhinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Presse- und ...

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    Schwerte (ots) - Am Donnerstagabend (26.03.2026) kam es gegen 19:15 Uhr in Höhe eines Supermarktes an der Letmather Straße in Schwerte-Ergste zu Streitigkeiten. Im Rahmen des Streites zog ein 15-jähriger Syrer, wohnhaft in Schwerte, ein Messer und stach mehrmals in die Richtung eines 17-Jährigen Syrers, ebenfalls wohnhaft in Schwerte. Der 17-Jährige kam mit ...

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