Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Einfamilienhaus durchsucht

Unna (ots)

Bislang Unbekannte drangen am 27.03.2026 (Fr.), in der Zeit zwischen 16.30 und 17.30 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Morgenstraße in Unna ein. Es wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob jedoch etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter 02303-921-3120 oder 02303-921-0.

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