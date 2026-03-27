POL-UN: Kamen - Einbruch in Büroräume
Kamen (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag (25.03.2026), 14:30 Uhr und Donnerstagnachmittag (26.03.2026), 16:55 Uhr gewaltsam Zugang zu Büroräumen an der Straße "Markt" in Kamen-Mitte.
Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht fest.
Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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