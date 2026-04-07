Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Projekt "AnsprechBar" der Polizei Wathlingen startet - Erster Termin am 09.04.2026

Wathlingen (ots)

Die Polizei in Wathlingen startet mit dem neuen Dialogformat "AnsprechBar" ein niedrigschwelliges Gesprächsangebot für junge Menschen. Der erste Termin findet am Donnerstag, 09. April 2026 von 16-18 Uhr im 4-G-Park in Wathlingen mit Kriminaloberkommissar Thorsten Klein als Ansprechpartner für Fragen und Gespräche statt.

Hintergrund:

Die Polizei in Wathlingen setzt ein klares Zeichen für mehr Dialog und Vertrauen: Mit dem neuen Projekt "AnsprechBar" stärkt sie ab dem kommenden Monat ihre Präsenz im öffentlichen Raum und schafft damit gezielt niedrigschwellige Gesprächsangebote insbesondere für junge Menschen. Initiiert wurde das Projekt von Thorsten Klein, Kriminaloberkommissar bei der Polizei in Wathlingen und zentraler Ansprechpartner für die Jugendlichen im Rahmen des Projektes "AnsprechBar". Hintergrund ist die Beobachtung, dass Jugendliche und Heranwachsende zunehmend mit polizeilichen Maßnahmen in Berührung kommen - häufig im Zusammenhang mit kleineren Delikten, Konflikten im öffentlichen Raum oder gruppendynamischen Situationen. Gleichzeitig bestehen oft Unsicherheiten über die eigenen Rechte und Pflichten und über das Handeln der Polizei. Viele junge Menschen nehmen die Polizei bislang vor allem als Kontrollinstanz wahr. Genau hier setzt das neue Angebot an: Die "AnsprechBar" bietet regelmäßig stattfindende Termine an bekannten Treffpunkten wie Schulhöfen, Jugendzentren oder öffentlichen Plätzen. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Kontrolle, sondern der offene Austausch. Polizistinnen und Polizisten stehen als direkte Ansprechpartner zur Verfügung, hören zu, erklären und vermitteln - auf Augenhöhe, ohne konkreten Anlass und ohne erhobenen Zeigefinger. Ziel ist es, frühzeitig Vertrauen zu den jungen Menschen aufzubauen, mögliche Missverständnisse zu klären und Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen. "Wir wollen für die Jugendlichen ansprechbar sein, bevor Situationen eskalieren", so Thorsten Klein, "Dialog statt Distanz ist der Schlüssel." Neben den direkten Gesprächen setzt das Konzept auch auf eine enge Zusammenarbeit mit den in der Samtgemeinde ansässigen Schulen, der Jugendhilfe und den kommunalen Einrichtungen. Gemeinsame Aktionen und bestehende Präventionsangebote sollen sinnvoll verknüpft werden. Das Projekt "AnsprechBar" richtet sich in erster Linie an Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Alter von etwa 10 bis 21 Jahren, steht aber auch Eltern, Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften offen. Das Projekt startet zunächst in einer sechsmonatigen Pilotphase. Bereits nach drei Monaten erfolgt eine erste Auswertung, um Resonanz, Beteiligung und mögliche Auswirkungen auf das Konfliktgeschehen zu bewerten. Bei positiver Entwicklung ist eine dauerhafte Etablierung geplant. Die Termine und Standorte werden regelmäßig über soziale Medien, an den Schulen, den WhatsApp-Kanal der Polizei Celle und in den lokalen Medien bekannt gegeben.

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