Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Ovelgönne (ots)

Bei einem Unfall auf der L 298 bei Ovelgönne sind gestern Nachmittag zwei Frauen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 76-Jährige mit ihrem Nissan die L 298. Hier kam sie gegen 14:15 Uhr in einer leichten Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Baumstumpf. Bei dem Unfall wurden sie und ihre 72 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser transportiert. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 15.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell