POL-CE: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Celle (ots) - Gestern Abend ist es in Celle zu Streitigkeiten zwischen drei Personen gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich eine 53-Jährige und ihr 31-jähriger Bekannter gegen 19:20 Uhr im Waldweg in Celle im Bereich der dortigen Kartbahn auf. Hier erschien plötzlich der 49-jährige ehemalige Lebensgefährte der Frau und bedrohte die beiden mit einem Küchenmesser. Als Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, warf der Mann das Messer weg und flüchtete mit ...

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