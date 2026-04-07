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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Wietze (ots)

Eine Streifenbesatzung der Polizei Wietze kontrollierte gestern Abend gegen 20:00 Uhr in der Straße "Reihernweg" in Wietze den 22 Jahre alten Fahrer eines VW Golf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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