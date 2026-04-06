Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Donnerstag, 02.04.2026 Uhr bis Montag, 06.04.2026

Stadtgebiet Celle und Landkreis Celle (ots)

Schlägerei in der Celler Innenstadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es im Bereich der Allerbrücke zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Ein zunächst verbaler Streit in einer nahegelegenen Bar eskalierte, sodass vier Männer auf das 30-jährige Opfer einschlugen. Als ein 31-Jähriger zur Hilfe eilte, ist auch dieser von der Gruppe geschlagen worden. Beide Opfer zogen sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 24-jähriger angetroffen und als Täter identifiziert werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 24-jährigen sowie drei unbekannte Personen wegen gefährlicher Körperverletzung. Täterhinweise nimmt die Polizei Celle (05141-2770) entgegen.

Tödlicher Verkehrsunfall

Wienhausen - Bereits am Morgen des 27. März ereignete sich im Landkreis Celle ein Verkehrsunfall im Bereich Wienhausen. Ein 61jähriger aus Eicklingen stammender Fahrzeugführer kam mit seinem Geländewagen der Marke Mercedes Benz nach links von der B 214 ab. Nachdem er einen parallel zur Fahrbahn verlaufenden Graben überquerte stieß er anschließend mit einem Baum zusammen und kam anschließend entgegengesetzt zu der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 20.000 Euro. Der Fahrzeugführer erlitt ersten Einschätzungen nach durch den Unfall leichte innere Verletzungen und wurde dem Allgemeinen Krankenhaus zugeführt. Aufgrund eines sich verschlechternden Zustands wurde der Mann am 04.04. in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt, wo er inneren Verletzungen erlag.

Sexuelle Belästigung in Hambühren vom 03.04.2026

Am frühen Freitagabend (03.04.2026) ist es in einem Park in Hambühren zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen war eine 16-jährige gegen 17 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der Richard-Wagner-Straße und dem Bachweg unterwegs. Ein unbekannter Mann näherte sich ihr, hielt sie fest und berührte sie am Gesäß. Die junge Frau konnte sich losreißen und stürzte bei der Flucht, dabei verletzte sie sich leicht an der Hand. Die junge Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Der Unbekannte entfernte sich. Die Ermittlungen dauern an.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Täterbeschreibung:

- zirka 45 Jahre alt - zirka 175-180 cm groß - kräftige Statur - älter klingende Stimme - schwarze Sweatshirtjacke - hellblaue, enge Jeans - schwarze Schuhe

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

Wildunfall mit Folgen

Celle - Am Ostersonntag erschien ein Fahrzeugführer mit seinem beschädigten Sprinter bei hiesiger Dienststelle, um einen Wildunfall aus der vorangegangenen Nacht anzuzeigen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme bat die Beamtin den Fahrzeugführer um Aushändigung seines Führerscheines. Zunächst behauptete der 21-Jährige Celler, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen hätte. Bei der Überprüfung seiner Person im polizeilichen System kam heraus, dass dem Mann im letzten Jahr die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Gegen den Mann wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

PKW Brand in Altencelle

Am Ostersonntag ist es gegen Mitternacht zu dem Brand eines PKW im Industriegebiet Altencelle gekommen. Der Mercedes ist im Bleckenweg am Fahrbahnrand abgestellt gewesen und ist vollständig ausgebrannt. Der Schaden wird auf 15.000EUR geschätzt. Derzeit können keine validen Aussagen zur Brandentstehung gemacht werden, die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Celle (05141-2770) entgegen.

Verkehrsunfall mit überschlagendem Pkw in Wietze Wietze - Am Freitagnachmittag ist es auf der Kreisstraße 4 in Wietze zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen musste der 37-jährige Fahrzeugführer während eines Überholvorganges einem entgegenkommenden Pkw ausweichen und ist anschließend von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei kollidierte der Pkw mit einem Zaun und einem Wohnhaus, wobei sich der Pkw überschlagen hat. Der Fahrzeugführer hat sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeugführers konnte durch die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein.

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss Winsen (Aller)/Wolthausen Am Karsamstag, gegen 14 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 in Wolthausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Harburger Straße in Richtung Ortsausgang. Kurz vor der Örtzebrücke überholte sie vor einer Kurve mehrere Pkw und kollidierte hierbei frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher gegen einen weiteren Pkw geschleudert wurde. Zwei Personen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Bei der Unfallverursacherin konnte eine Beeinflussung durch Alkohol und THC festgestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden gegen sie mehrere Strafverfahren eingeleitet sowie der Führerschein beschlagnahmt. Die Bundesstraße 3 musste für die Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell