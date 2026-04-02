Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bedrohung in Celle

Celle (ots)

Gestern Abend ist es in Celle zu Streitigkeiten zwischen drei Personen gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich eine 53-Jährige und ihr 31-jähriger Bekannter gegen 19:20 Uhr im Waldweg in Celle im Bereich der dortigen Kartbahn auf. Hier erschien plötzlich der 49-jährige ehemalige Lebensgefährte der Frau und bedrohte die beiden mit einem Küchenmesser. Als Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, warf der Mann das Messer weg und flüchtete mit dem Auto der Frau. Die alarmierte Polizei traf den leicht alkoholisierten Mann kurz darauf an seiner Wohnanschrift im Celler Stadtgebiet an. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Bei der Aufnahme der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, das Messer wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell