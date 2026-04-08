Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit E-Scooter

Celle (ots)

Gestern Morgen ist es in Celle im Ortsteil Neuenhäusen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt wurde. Eine 63-Jährige befuhr gegen 09:20 Uhr mit ihrem Renault die Straße Neustadt in Richtung stadteinwärts und wollte nach rechts in die Trüllerstraße abbiegen. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem E-Scooter de Bahnhofstraße in Richtung Neustadt. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die Renault-Fahrerin den E-Scooter-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 1.200 Euro.

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