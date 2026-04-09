POL-CE: Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter - Pressegespräch zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025 der Polizeiinspektion Celle

Marwede (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in Marwede zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in dem Einfamilienhaus in der Straße "Scharnhorster Weg" im Escheder Ortsteil Marwede heute Morgen gegen 00:20 Uhr aus. Die 84 Jahre alte Bewohnerin und ihr drei Jahre älterer Ehemann bemerkten zunächst den Rauch und verließen das Haus. Ein ...

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