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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter - Pressegespräch zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025 der Polizeiinspektion Celle

Celle (ots)

Der Leiter der Polizeiinspektion Celle, Frank Freienberg, sowie der Leiter Einsatz, Marcel Matthies, präsentieren gemeinsam mit dem Sachbearbeiter Verkehr, Dirk Holz, die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Hierzu laden wir Sie herzlich zu einem Pressegespräch ein:

Mittwoch, 15. April 2026,14:00 Uhr

Polizeiinspektion Celle

Jägerstraße 1 29221 Celle

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um eine verbindliche namentliche Anmeldung bis spätestens 13. April 2026, 12:00 Uhr unter postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter 05141 277-104.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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