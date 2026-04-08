Feuerwehr München

FW-M: Ring entfernt - Feuerwehr hilft bei festsitzendem Schmuck (Neuperlach)

München (ots)

Mittwoch, 8. April 2026, 15.16 Uhr

Heidestraße

Am Dienstagnachmittag hat sich eine junge Frau hilfesuchend an die Einsatzkräfte der Feuerwache 9 gewandt. Nach dem Aufstehen hatte sie festgestellt, dass sich ein Ring nicht mehr von ihrem Finger entfernen ließ.

Für derartige Einsätze hält die Feuerwehr München spezielles feinmechanisches Werkzeug auf der Hauptfeuerwache vor. Dieses ist insbesondere für die schonende Entfernung von Gegenständen am Körper ausgelegt. Bei Bedarf wird durch die Integrierte Leitstelle zusätzlich ein entsprechendes Fahrzeug der Feuerwache 1 zur Einsatzstelle alarmiert. Im vorliegenden Fall kam ein Ringschneidegerät zum Einsatz. Zum Schutz der Haut wurde zunächst eine Kunststoffschiene zwischen Ring und Finger geschoben. Anschließend wurde das Metall unter fortlaufender Kühlung mit einer Infusionslösung vorsichtig aufgetrennt, um eine Erwärmung zu vermeiden. Nach kurzer Zeit konnte der Ring entfernt und die Patientin von ihren Schmerzen befreit werden. Ein weiterer medizinischer Transport war nicht erforderlich.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(ret)

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