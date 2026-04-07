Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 3. bis 6. April 2026

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München (ots)

Freitag, 3. April 2026; 8.56 Uhr - Hervorragende Rettung bei Zimmerbrand in Altenheim Gravelottestraße (Haidhausen)

Bei einem Brand in einer Küche eines Altenheims ist am Freitag eine Person leicht verletzt worden.

Um 8.56 Uhr wurde die Feuerwehr München zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in ein Altenheim in die Gravelottestraße alarmiert. Kurz nach der Alarmierung eines Löschzugs erreichte der Notruf einer Mitarbeiterin die Integrierte Leitstelle. Diese meldete, dass es im Bereich einer Gemeinschaftsküche zu einem Brand gekommen sei. Sofort wurden weitere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Objekt alarmiert.

Während die Feuerwehr sich noch auf dem Weg befand, brachten Mitarbeitende des Altenheims alle gefährdeten Bewohner*innen in sichere Bereiche. Auch die Brandfallsteuerung, also alle technischen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Abschaltung der Lüftungsanlage und die automatische Schließung der Rauchschutztüren, funktionierte reibungslos. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen ihnen bereits Flammen aus dem Küchenbereich entgegen. Mit einem Stoßtrupp wurde umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet. Ein weiterer Stoßtrupp kontrollierte die darüberliegenden Bereiche. Im Einsatzverlauf wurde das gesamte Gebäude durch die Feuerwehr überprüft.

Durch den Rettungsdienst wurden etwa 20 Personen betreut, wovon eine Mitarbeiterin vorsorglich in ein Münchner Krankenhaus transportiert wurde. Dass bei dem Brand nicht mehr Verletzte zu beklagen waren, ist vor allem dem schnellen und richtigen Handeln des Pflegepersonals zu verdanken. Die Verlegung in rauchfreie Bereiche hat in diesem Fall Leben gerettet.

Der betroffene Gebäudeabschnitt ist bis auf Weiteres nicht nutzbar. Die Bewohner*innen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre privaten Bereiche zurückkehren. Zur Brandursache und Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Montag, 6. April 2026; 15.46 Uhr - Überlandhilfe mit schwerem Gerät Furtweg Unterschleißheim (Landkreis München)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München wurde am Montagnachmittag mit technischem Sondergerät zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr nach Unterschleißheim gerufen.

Bereits gegen 15.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Unterschleißheim vom Rettungsdienst zur Personenrettung mittels Drehleiter in den Furtweg alarmiert. Der medizinische Zustand eines Patienten im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses ließ einen Transport durch das Treppenhaus zum Rettungswagen nicht zu. Aufgrund der rückversetzten Lage des Hauses reichte die Drehleiter der örtlichen Feuerwehr nicht aus. Deshalb wurden durch den Einsatzleiter der Kranwagen und die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr München angefordert.

Vor Ort konnte die Person mit dem Kranwagen 70 und einer Schleifkorbtrage sowie unter ständiger medizinischer Betreuung eines Höhenretters in Sicherheit gebracht werden. Wieder auf festem Boden, wurde der Patient dem Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert. Der Einsatz konnte nach zirka zwei Stunden erfolgreich abgeschlossen werden.

(rec)

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