Feuerwehr München

FW-M: Verschwundene Person am Fenster (Maxvorstadt)

München (ots)

Freitag, 27. März 2026, 5.39 Uhr

Seidlstraße

Am frühen Freitagmorgen kam es im Stadtteil Maxvorstadt zu einem Brand in einem mehrstöckigen Gebäude.

Um 5:39 Uhr wurde die Feuerwehr München zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Beherbergungsstätte alarmiert. Beim Eintreffen sahen die Feuerwehrkräfte eine Person, die sich an einem verrauchten Fenster im ersten Obergeschoss bemerkbar machte. Sofort wurde die Drehleiter in Position gebracht, um die Person zu retten. Parallel gingen Kräfte der Feuerwehr über das Treppenhaus zu dem Zimmer im Brandgeschoss.

Währenddessen versuchte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Flammen zu löschen und rettete die Person am Fenster in ein unverrauchtes Zimmer. Diese Informationslücke sorgte kurzfristig für eine höhere Einsatzdynamik, da die Person für die außenstehenden Einsatzkräfte plötzlich im Brandraum verschwunden war. Erst als der Einsatztrupp den Raum erreichte und kontrollierte, war klar, dass die Person bereits durch den Einsatz des Sicherheitsdienstmitarbeiters gerettet worden war.

Die Feuerwehr löschte den Brand, entrauchte den Flur des Brandgeschosses mit mehreren Lüftern und kontrollierte die Zwischendecken.

Das Rettungsdienstpersonal untersuchte zwei Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation, betreute und sichtete die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner. Niemand musste ins Krankenhaus.

Zur Brandursache und Höhe der Schadenssumme ermittelt die Polizei.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(cs)

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