PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr München

FW-M: Verschwundene Person am Fenster (Maxvorstadt)

München (ots)

Freitag, 27. März 2026, 5.39 Uhr

Seidlstraße

Am frühen Freitagmorgen kam es im Stadtteil Maxvorstadt zu einem Brand in einem mehrstöckigen Gebäude.

Um 5:39 Uhr wurde die Feuerwehr München zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Beherbergungsstätte alarmiert. Beim Eintreffen sahen die Feuerwehrkräfte eine Person, die sich an einem verrauchten Fenster im ersten Obergeschoss bemerkbar machte. Sofort wurde die Drehleiter in Position gebracht, um die Person zu retten. Parallel gingen Kräfte der Feuerwehr über das Treppenhaus zu dem Zimmer im Brandgeschoss.

Währenddessen versuchte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Flammen zu löschen und rettete die Person am Fenster in ein unverrauchtes Zimmer. Diese Informationslücke sorgte kurzfristig für eine höhere Einsatzdynamik, da die Person für die außenstehenden Einsatzkräfte plötzlich im Brandraum verschwunden war. Erst als der Einsatztrupp den Raum erreichte und kontrollierte, war klar, dass die Person bereits durch den Einsatz des Sicherheitsdienstmitarbeiters gerettet worden war.

Die Feuerwehr löschte den Brand, entrauchte den Flur des Brandgeschosses mit mehreren Lüftern und kontrollierte die Zwischendecken.

Das Rettungsdienstpersonal untersuchte zwei Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation, betreute und sichtete die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner. Niemand musste ins Krankenhaus.

Zur Brandursache und Höhe der Schadenssumme ermittelt die Polizei.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 11:48

    FW-M: Brennender Elektrorollstuhl (Nymphenburg)

    München (ots) - Freitag, 27. März 2026, 2.28 Uhr Dantestraße In der Nacht auf Freitag ist es im Stadtteil Nymphenburg zum Brand eines elektrischen Rollstuhls gekommen. Gegen halb drei alarmierte eine im Gebäude wohnhafte Person die Feuerwehr, und schilderte, dass ihre Wohnung stark verraucht sei und im Treppenhaus ein elektrischer Rollstuhl brenne. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Flur im Erdgeschoss und der ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:58

    FW-M: Brand in Kindertagesstätte (Harthof)

    München (ots) - Montag, 23. März 2026, 9.05 Uhr Wegenerstraße Am Montagvormittag hat eine Küche in einer Kindestagesstätte gebrannt. Durch das beherzte Eingreifen der Leiterin konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden. Nachdem die Leiterin der Einrichtung das Feuer bemerkt hatte, informierte sie sofort die Feuerwehr und unternahm erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Zeitgleich leiteten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren