Feuerwehr München

FW-M: Brand in Kindertagesstätte (Harthof)

München (ots)

Montag, 23. März 2026, 9.05 Uhr

Wegenerstraße

Am Montagvormittag hat eine Küche in einer Kindestagesstätte gebrannt. Durch das beherzte Eingreifen der Leiterin konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden.

Nachdem die Leiterin der Einrichtung das Feuer bemerkt hatte, informierte sie sofort die Feuerwehr und unternahm erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Zeitgleich leiteten die Mitarbeiter*innen die Räumung der Tagesstätte ein. Als der Rauch dichter wurde, schloss die Leitung vorbildlich die Tür zum Brandraum und wartete auf die Feuerwehr. Dank der geschlossenen Tür und den dadurch fehlenden Sauerstoff konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen. Es war eine starke Rauchentwicklung aus der Küche sowie eine leichtere Rauchentwicklung im Bereich des Flachdachs zu sehen. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung. Aufgrund der Holzbauweise des Gebäudes mussten alle angrenzenden Räume, die Decke sowie das Dach auf mögliche Glutnester überprüft werden. Hierzu wurde das Dach teilweise geöffnet und provisorisch verschlossen. Es wurde keine weitere Brandausbreitung festgestellt. Der Rauch konnte mithilfe von Hochleistungslüftern aus dem Gebäude entfernt werden.

Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Kindertagesstätte bleibt bis auf weiteres geschlossen.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(ret/cs)

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