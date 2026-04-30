Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung und Diebstahl an Snackautomaten - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) In der Zeit von Dienstag, den 28.04.2026, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, den 29.04.2026, 06:15 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Stadthagen zu einer Sachbeschädigung mit anschließendem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen am Straßenrand der Breslauer Straße aufgestellten Snackautomaten im Bereich zwischen den Hausnummern 8 und 10 und entwendete daraus verschiedene Waren. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Insbesondere werden Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen erbeten, die sich zur Tatzeit im Bereich des Tatortes aufgehalten haben könnten.

Jede noch so kleine Beobachtung kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

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