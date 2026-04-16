POL-PDKL: Auto zerkratzt: Wer hat etwas beobachtet?

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf der K32 zwischen Niederkirchen und dem Gundersweilerer Ortsteil Messersbacherhof kam es am Mittwochmittag zu einer Unfallflucht. Gegen 12 Uhr war eine 35-jährige Opelfahrerin in Richtung des Hofs unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben ein grauer Volvo entgegenkam. Der Fahrer sei zu weit mittig der Fahrbahn gefahren. Trotz Ausweichens habe sich ein Zusammenstoß der ...

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