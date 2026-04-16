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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto zerkratzt: Wer hat etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend beschädigten Unbekannte einen geparkten Mercedes in der Kanalstraße. Zwischen 19:50 Uhr und 23 Uhr zerkratzen die Täter eine Tür des Pkw. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2.000 Euro. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter 0631 369-14199 entgegengenommen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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