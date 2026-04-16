Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Autoknacker" gestellt: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut

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Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmittag konnten Polizeibeamte durch Zeugenhinweise einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat ertappen. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen fanden sie potenzielle Diebesbeute. Jetzt sucht die Polizei die rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände. Die Hinweisgeber beobachteten den Mann in der Nähe des Messeplatzes, als er sich an geparkten Autos zu schaffen machte. Besonders auf die unverschlossenen Fahrzeuge hatte der Langfinger es abgesehen. Als die Beamten den 26-Jährigen stellten, fanden sie neben einer sogenannten Smart-Watch diverse Ladekabel, eine Handtasche, eine E-Zigarette, ein Feuerzeug, Grillkohle, Nagellack und Münzgeld. Die Gegenstände könnten mutmaßlich aus vorangegangenen Diebstählen stammen. Zeugen, die ihr Eigentum wiedererkennen, werden gebeten sich unter 0631 369-14199 mit der Inspektion in der Gaustraße in Verbindung zu setzen. Der Mann muss sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. |kle

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