PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Autoknacker" gestellt: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut

POL-PDKL: "Autoknacker" gestellt: Polizei sucht Eigentümer von Diebesgut
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmittag konnten Polizeibeamte durch Zeugenhinweise einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat ertappen. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen fanden sie potenzielle Diebesbeute. Jetzt sucht die Polizei die rechtmäßigen Eigentümer der Gegenstände. Die Hinweisgeber beobachteten den Mann in der Nähe des Messeplatzes, als er sich an geparkten Autos zu schaffen machte. Besonders auf die unverschlossenen Fahrzeuge hatte der Langfinger es abgesehen. Als die Beamten den 26-Jährigen stellten, fanden sie neben einer sogenannten Smart-Watch diverse Ladekabel, eine Handtasche, eine E-Zigarette, ein Feuerzeug, Grillkohle, Nagellack und Münzgeld. Die Gegenstände könnten mutmaßlich aus vorangegangenen Diebstählen stammen. Zeugen, die ihr Eigentum wiedererkennen, werden gebeten sich unter 0631 369-14199 mit der Inspektion in der Gaustraße in Verbindung zu setzen. Der Mann muss sich nun strafrechtlich wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 10:52

    POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

    Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf der K32 zwischen Niederkirchen und dem Gundersweilerer Ortsteil Messersbacherhof kam es am Mittwochmittag zu einer Unfallflucht. Gegen 12 Uhr war eine 35-jährige Opelfahrerin in Richtung des Hofs unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben ein grauer Volvo entgegenkam. Der Fahrer sei zu weit mittig der Fahrbahn gefahren. Trotz Ausweichens habe sich ein Zusammenstoß der ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 14:06

    POL-PDKL: Einbruch: Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Diebe sind in ein Anwesen in der Nähe des Blechhammerwegs eingebrochen. Dabei beschädigten sie Teile der Einrichtung und entwendeten Werkzeuge, Gartenzubehör, medizinisches Material und alte Elektroartikel. Nach derzeitigem Stand wird der Schaden auf mindestens 2.250 Euro geschätzt. Der Einbruch fand zwischen Mittwoch, 8. April, 16 Uhr, und Dienstag, 14. April, 10 Uhr, statt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren