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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Diebe sind in ein Anwesen in der Nähe des Blechhammerwegs eingebrochen. Dabei beschädigten sie Teile der Einrichtung und entwendeten Werkzeuge, Gartenzubehör, medizinisches Material und alte Elektroartikel. Nach derzeitigem Stand wird der Schaden auf mindestens 2.250 Euro geschätzt. Der Einbruch fand zwischen Mittwoch, 8. April, 16 Uhr, und Dienstag, 14. April, 10 Uhr, statt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Inspektion in der Logenstraße unter 0631 369-14299 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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