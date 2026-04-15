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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallzeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr einen Unfall in der Augustastraße verursacht. Er soll ein geparktes Auto in der Nähe der Lina-Pfaff-Realschule beim Vorbeifahren touchiert haben. Der Unfallverursacher nahm aber keine Notiz davon und fuhr weiter. Der Halter des Autos meldete der Polizei einen Schaden am linken Außenspiegel. Bei dem Verursacherfahrzeug soll sich um einen orangefarbenen Wagen gehandelt haben. Wer weitere Informationen zum Fahrzeug oder den Unbekannten gegeben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199, bei der Polizei zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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