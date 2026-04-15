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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für die Stadt Kaiserslautern vorgestellt

Ein Dokument

Kaiserslautern (ots)

Die Polizeidirektion Kaiserslautern veröffentlichte heute die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025. Die Daten zeigen eine positive Entwicklung in zentralen Bereichen der Kriminalitätsbekämpfung.

Kernaussagen der Kriminalstatistik 2025

   - Rückgang der Straftaten insgesamt: Im Jahr 2025 wurden in 
     Kaiserslautern 10.544 Straftaten registriert. Dies entspricht 
     einem Rückgang um 1,6 Prozent (171 Fälle weniger) im Vergleich 
     zum Vorjahr.
   - Zweithöchste Aufklärungsquote im Zehnjahresvergleich: Mit einer 
     Aufklärungsquote von 69,2 Prozent konnte die Polizei 
     Kaiserslautern einen der höchsten Werte der letzten zehn Jahre 
     erreichen.
   - Sicherere Lebensbedingungen: Die Anzahl der Straftaten gegen das
     Leben, der Eigentumsdelikte, der Vermögens- und 
     Fälschungsdelikte sowie der sonstigen Straftatbestände ist 
     gesunken. Die Fallzahlen liegen in der Zehnjahresbetrachtung 
     unter dem jeweiligen Mittelwert.
   - Erfolgreiche Präventionsarbeit: Das Polizeipräsidium Westpfalz 
     führte 607 Präventionsmaßnahmen durch, an denen 13.003 
     Bürgerinnen und Bürger teilnahmen. Schwerpunkte lagen auf den 
     Themen sexueller Missbrauch von Kindern und Hass und Hetze.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 zeigt, dass die Sicherheit in Kaiserslautern weiter gestiegen ist. Der Rückgang von Straftaten und die hohen Aufklärungsquoten unterstreichen die erfolgreiche Arbeit des Polizeipräsidiums Westpfalz. Gleichzeitig bleibt die Polizei wachsam und setzt ihre Präventionsarbeit gezielt fort, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

"Die positive Entwicklung der Kriminalstatistik ist das Ergebnis der engagierten Arbeit unserer Beamtinnen und Beamten. Wir bleiben jedoch weiter wachsam und setzen uns mit aller Kraft für die Sicherheit in unserer Stadt ein", betonte Ralf Klein, Leiter der Polizeidirektion Kaiserslautern. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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