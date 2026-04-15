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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Feuerbachstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einer Unfallflucht. Gegen 15 Uhr kollidierte ein Unbekannter mit einem am Fahrbahnrand geparkten Peugeot. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 3.000 Euro beläuft. Besonders die Karosserie der Fahrzeugfront wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer kann Angaben zum Unfallfahrzeug oder Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise werden unter 0631 369-14299 entgegengenommen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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