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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anhänger gestohlen

Osterode (ots)

In Osterode im Landkreis Nordhausen hatten es Diebe auf einen Pkw-Anhänger abgesehen, der in der Osteröder Siedlung an einem Pkw angehängt abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 4.30 Uhr. Mit dem Anhänger entwendeten die Unbekannten außerdem diverse Werkzeuge, die sich darin befanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0081729

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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