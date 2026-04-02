Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Anhänger gestohlen
Osterode (ots)
In Osterode im Landkreis Nordhausen hatten es Diebe auf einen Pkw-Anhänger abgesehen, der in der Osteröder Siedlung an einem Pkw angehängt abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 4.30 Uhr. Mit dem Anhänger entwendeten die Unbekannten außerdem diverse Werkzeuge, die sich darin befanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.
Aktenzeichen: 0081729
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