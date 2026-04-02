Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped aus Carport entwendet

Ilfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Nacht gegen 4.30 Uhr ein Moped S 51 aus einem Carport in der Straße Eichberg. Das Moped war mit einem Kettenschloss sowie der Lenkersperre gesichert, was die Diebe jedoch nicht von der Tat abhielt.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft oder zum Verbleib der S 51 geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0081733

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