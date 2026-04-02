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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oldisleben (ots)

Am Donnerstag war ein acht Jahre altes Kind gegen 7.15 Uhr mit einem Tretroller auf dem Gehweg der Frankenhäuser Straße unterwegs. Im Bereich des Fußgängerüberwegs geriet das Kind aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn. Das Kind stürzte in weiterer Folge gegen einen auf der Straße fahrenden Linienbus. Dessen Fahrer leitete hierauf eine Notbremsung ein. Der Achtjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Alle im Bus befindlichen Insassen, wobei es sich um Schulkinder sowie den Busfahrer handelte, blieben derzeitigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Unfallursache. Die Frankenhäuser Straße musste bis etwa 8.15 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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