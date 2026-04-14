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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Attacke ohne erkennbaren Anlass - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am Montagabend in der Pariser Straße einen Passanten ohne erkennbaren Anlass attackierte. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte sich der Täter dem 39-Jährigen im Bereich Pariser Straße / Wörthstraße plötzlich in bedrohlicher Weise in den Weg. Als dieser nach dem Grund fragte, schlug der Angreifer zu. Der 39-Jährige wehrte sich und entfernte sich in Richtung einer nahegelegenen Tankstelle. Der Unbekannte folgte ihm und griff erneut an. Erst als ein aufmerksamer Autofahrer das Geschehen bemerkte, ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach dem Mann auf und fragt: Wer kann Hinweise geben? Wer hat den Vorfall beobachtet? Der Verdächtige ist etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Eine notfallmedizinische Versorgung des 39-Jährigen war nicht erforderlich. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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