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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall: Drei Personen leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend krachte es in der Lauterstraße, Ecke Burggraben. Ein 45-Jähriger war mit seinem Golf auf den Corsa einer 38-Jährigen aufgefahren, die an einer roten Ampel hielt. Durch den Aufprall erlitten beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Auch einer der drei Mitfahrer im Auto der 38-Jährigen erlitt leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Da an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden entstand, mussten sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Ersten Schätzungen zufolge, dürfte sich die Schadenssumme auf mindestens 12.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der 45-Jährige muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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