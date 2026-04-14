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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hundebiss: 62-Jähriger leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

In einem Café in der Innenstadt wurde ein 62-Jähriger am Montagvormittag durch einen Hund leicht verletzt. Wie der Mann der Polizei mitteilte, habe das Tier im Vorbeigehen unvermittelt nach seinem Bein geschnappt. Der 68-jährige Besitzer des Vierbeiners war ebenfalls vor Ort. Zur Schadensregulierung teilte er dem 62-Jährigen seine Personalien mit. Der Verletzte meldete den Vorfall im Nachgang der Polizei. Diese ermittelt nun gegen Tierhalter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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