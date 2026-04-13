Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol am Steuer: 40-Jähriger verursacht Unfall

Kaiserslautern (ots)

Die Bundesstraße 270 ist aufgrund eines Unfalls am Sonntagabend für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt gewesen. Ein 40-Jähriger geriet nach bisherigem Kenntnisstand in der Nähe des Opelkreises in den Gegenverkehr. Er war in Richtung Hohenecken unterwegs. Das Auto prallte auf die Schutzplanke und rutschte dann zurück auf die Fahrbahn, wobei es eine Ölspur hinterließ. Der Mann geriet anschließend mit seinem Auto auf beide Fahrbahnen, kollidierte mit einem Zaun der US-Liegenschaft und letztlich mit einem Baum. Die Rettungskräfte erkannten keine Verletzungen beim Fahrer, sein Auto hat indessen einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Bei dem 40-Jährigen besteht der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss fuhr. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann gab seinen Führerschein ab und muss mit einer Strafe wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen. |laa

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