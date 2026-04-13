Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Straßenraub in Wolfsanger: Polizei nimmt 38-Jährigen bei Fahndung fest

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag überfiel ein zunächst unbekannter Täter eine 69-jährige Frau im Kasseler Stadtteil Wolfsanger. Er hatte das Opfer gegen 23:20 Uhr auf einer Treppe zwischen der Wolfsangerstraße und der Straße "Am Würzberg" unvermittelt von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen. Während die Frau laut um Hilfe rief, entriss ihr der Täter den Rucksack und rannte damit davon. Das Opfer wurde bei dem Raub am Kopf verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Da die 69-Jährige sofort die Polizei alarmierte und neben einer guten Personenbeschreibung auch die Fluchtrichtung angeben konnte, gelang einer der bei der Fahndung eingesetzten Streifen nur wenige Minuten später die Festnahme eines 38-jährigen Tatverdächtigen in der Fuldatalstraße. Eine Durchsuchung des Festgenommenen förderte einen Teil der Beute zutage, den Rest des Raubguts fanden die Polizisten auf dem Fluchtweg. Den 38-Jährigen aus Kassel brachten die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Da ein Atemalkoholtest bei ihm rund 2 Promille ergab, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Raubes verantworten.

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