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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Morddrohung gegen Polizeihund

Kaiserslautern (ots)

Vier Menschen sind am Samstagabend in der Fruchthallstraße unangenehm aufgefallen. Weil ein alkoholisierter Mann einen Platzverweis nicht befolgte, nahmen ihn Polizisten vorübergehend in Gewahrsam. Zur gleichen Zeit wurden die Einsatzkräfte auf einen Minderjährigen aufmerksam, der rauchte. Der 17-Jährige hatte es an diesem Abend nicht zum ersten Mal mit der Polizei zu tun, weshalb auch ihm ein Platzverweis erteilt wurde. In der Folge drohte er damit, den Polizeidiensthund der Beamten zu töten. Eine bis dahin unbeteiligte 17-Jährige mischte sich ein und weigerte sich ebenfalls, die Anweisungen der Beamten zu befolgen. Als sie anfing, um sich zu schlagen, nahmen Einsatzkräfte die Frau fest. Eine Verwandte der 17-Jährigen nahm dies zum Anlass, sich ihrerseits in die Maßnahmen einzumischen. Die Einsatzkräfte brachten die Situation unter Kontrolle. Die Verantwortlichen müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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